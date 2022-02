Arrampicata, prima giornata Speed: vincono l’ecuadoriana Andrea Rojas e Gian Luca Zodda (Di domenica 27 febbraio 2022) E’ andata in scena sabato pomeriggio la prima prova di Coppa Italia nella specialità Speed. A Reggio Emilia, sulle pareti della palestra Just Climb, il 22enne sassuolese Gian Luca Zodda si è imposto firmando il nuovo record, un sensazionale 5”497, davanti a Alessandro Boulos (Venezia Verticale) e Alessandro Cingari (Monkey Island Roma). Ludovico Fossali, fuori in semifinale è quarto. In campo femminile la più veloce è stata l’ecuadoriana della MilanoArrampicata, Andrea Rojas, al rientro dopo un infortunio che l’ha tenuta fuori dalle gare per un bel po’. In finale con il suo 7”88 fa meglio di Giulia Randi della Carchidio-Strocchi Faenza, società sul podio anche con Erica Piscopo, terza. È uscita ai quarti di finale la 17enne lombarda ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) E’ andata in scena sabato pomeriggio laprova di Coppa Italia nella specialità. A Reggio Emilia, sulle pareti della palestra Just Climb, il 22enne sassuolesesi è imposto firmando il nuovo record, un sensazionale 5”497, davanti a Alessandro Boulos (Venezia Verticale) e Alessandro Cingari (Monkey Island Roma). Ludovico Fossali, fuori in semifinale è quarto. In campo femminile la più veloce è statadella Milano, al rientro dopo un infortunio che l’ha tenuta fuori dalle gare per un bel po’. In finale con il suo 7”88 fa meglio di Giulia Randi della Carchidio-Strocchi Faenza, società sul podio anche con Erica Piscopo, terza. È uscita ai quarti di finale la 17enne lombarda ...

