WRC | Rally di Svezia | due Toyota in testa

(Di sabato 26 febbraio 2022) Dominionella seconda tappa del "Sweden" con i piloti della squadra giapponese che si sono aggiudicati cinque delle sei speciali in programma, t re con Rovanpera e due con Evans . Questa ...

di Svezia: Neuville leader a sorpresa Quattro super protagonisti Annullate prima della gara le due prove di Ortrask (20,52 km), i piloti sono stati impegnati in quelle di Brattby (10,49 km)...Prosegue senza sosta lo spettacolare round deldi Svezia , valevole per il secondo appuntamento del mondiale2022. Dopo la conclusione della prima giornata, che aveva premiato Thierry Neuville nel ruolo di leader provvisorio della ...Tanak ed Evans sulla Yaris Rally 1 hanno chiuso al comando la seconda tappa del Rally di Svezia, approfittando di alcuni problemi di Neuville che segue in terza posizione ...Le GR Yaris brillano nella Tappa 2, il finlandese precede Evans (che rischia grosso nel finale), mentre Neuville tiene la Hyundai terza davanti a Lappi e Katsuta. Solberg e Fourmaux hanno problemi e s ...