Valorant: Riot Games rinvia un torneo per la guerra in Ucraina

Nelle scorse ore, Riot Games ha annunciato il rinvio di un torneo di Valorant, il 2022 EMEA Valorant Champions Tour, a causa dell'invasione russa in Ucraina La politica internazionale delle scorse ore sta tenendo il mondo col fiato sospeso, per ragioni ormai ben note ai più. Non sono bastati due anni (abbondanti) di pandemia di Coronavirus per schiacciare le fette di popolazione più fragili, ora ci siamo ritrovati anche dinnanzi allo scoppio dell'ennesimo conflitto internazionale. Qualsiasi industria, inclusa quella dello sport e dell'intrattenimento, sta condannando ad alta voce la decisione russa di invadere l'Ucraina e dare inizio ad una vera e propria guerra, e ovviamente quella videoludica non è da meno. Nelle scorse ore, infatti, ...

