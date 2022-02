Ucraina, Zelensky: "Combattiamo per il futuro dell'Europa" | Draghi: "Forniremo assistenza per difendervi" (Di sabato 26 febbraio 2022) 26 feb 12:36 Nave fermata, l'ambasciata russa chiede spiegazioni a Parigi L'ambasciata russa in Francia ha chiesto spiegazioni alle autorità francesi sul sequestro della nave russa nella Manica. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 febbraio 2022) 26 feb 12:36 Nave fermata, l'ambasciata russa chiede spiegazioni a Parigi L'ambasciata russa in Francia ha chiesto spiegazioni alle autorità francesi sul sequestroa nave russa nella Manica. Lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - MediasetTgcom24 : Draghi in Parlamento si commuove per Zelensky e lui lo prende in giro su Twitter #mariodraghi #ucraina #Zelensky… - croma64 : RT @GeopoliticalCen: Il presidente ucraino Zelensky afferma che l’Italia ha offerto supporto difensivo all’Ucraina e accettato di escludere… - buronjek : RT @NicolaPorro: ??Ultima ora ?? La denuncia di #Kiev: 'Missile russo colpisce un condominio'. Il ministero della difesa pubblica il video (V… -