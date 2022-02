Tom Holland apparirà in “Euphoria”? Risponde l’attore (Di sabato 26 febbraio 2022) L’ultimo episodio di Euphoria arriverà sui piccoli schermi domenica 27 febbraio 2022 e, fino alla fine, i fan sperano di intravedere Tom Holland. l’attore ha recitato al fianco di Zendaya nei nuovi film di Spider-Man, ma nella vita vera i due sono anche una coppia. Motivo per cui i fan attendono con una certa trepidazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 26 febbraio 2022) L’ultimo episodio diarriverà sui piccoli schermi domenica 27 febbraio 2022 e, fino alla fine, i fan sperano di intravedere Tomha recitato al fianco di Zendaya nei nuovi film di Spider-Man, ma nella vita vera i due sono anche una coppia. Motivo per cui i fan attendono con una certa trepidazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

