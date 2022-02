Superbonus, Cgia: “Misura sbilanciata a favore dei ricchi” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Con il Superbonus 110 per cento abbiamo erogato lo stesso importo speso fino ad ora con il reddito di cittadinanza” a rilevarlo è la Cgia. “A differenza di quest’ultima Misura, però, i vantaggi hanno interessato pochissime persone, in particolar modo facoltose, con un livello di istruzione medio-alto e con proprietà immobiliari ubicate nei centri storici delle grandi città, in particolar modo del Centronord. Insomma, è una Misura molto costosa, fortemente sbilanciata a favore dei ricchi e, come vedremo in seguito, anche distorsiva del mercato” aggiunge la Cgia. A seguito di 107.588 asseverazioni depositate al 31 gennaio scorso, lo Stato, con il Superbonus del 110 per cento, dovrà farsi carico di una spesa di poco ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Con il110 per cento abbiamo erogato lo stesso importo speso fino ad ora con il reddito di cittadinanza” a rilevarlo è la. “A differenza di quest’ultima, però, i vantaggi hanno interessato pochissime persone, in particolar modo facoltose, con un livello di istruzione medio-alto e con proprietà immobiliari ubicate nei centri storici delle grandi città, in particolar modo del Centronord. Insomma, è unamolto costosa, fortementedeie, come vedremo in seguito, anche distorsiva del mercato” aggiunge la. A seguito di 107.588 asseverazioni depositate al 31 gennaio scorso, lo Stato, con ildel 110 per cento, dovrà farsi carico di una spesa di poco ...

Advertising

MattinoDiVerona : Cgia, Superbonus 110%: in Veneto spesi 2miliardi per efficientare appena l’1,3% degli edifici residenziali Leggi tu… - AnsaVeneto : Superbonus: Cgia, Stato spende 20 mld per lo 0,9% degli edifici. 'Medesimo importo del Reddito di cittadinanza, ma… - Telefriuli1 : ???????????????????? ??????: ?????????? ?????? ?????????????? ?????? ??’??% ?????????? ?????????????? ???????????????????????? ?????? ?????? - ParliamoDiNews : Superbonus, Cgia: `Misura sbilanciata a favore dei ricchi` #Europeidicalcio #Olimpiadi #VarianteOmicron #Greenpass… - Adnkronos : #Superbonus, Cgia: 'Misura sbilanciata a favore dei ricchi'. #ultimora -