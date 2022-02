Start list slalom maschile Garmisch 2022 | i pettorali di partenza | gli orari e gli italiani in gara

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ladellodella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di. Ecco di seguito idi, glie gliindella primadal rientro dalle Olimpiadi di Pechino. Ci sono sette azzurri al via, tra questi l’espertissimo Giuliano Razzoli che proverà a mettere sugli sci tutta la delusione dei giochi, così come farà Alex Vinatzer. Con loro presenti Sala, Maurberger, Gross, Liberatore e Kastlunger. Di seguito i bib. 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 2 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 4 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol 5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI ...

Diretta tv " Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai ...Riparte la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 con un doppio appuntamento sulle nevi europee. Uomini in trasferta a Garmisch-Partenkirchen per i due slalom calendarizzati nel weekend