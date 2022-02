Sarteanesi si prende la scena

(Di sabato 26 febbraio 2022) Unadello spettacolo 'Sergio' in programma venerdì 4 marzo alle 21.30 con Francesca, tra le più interessanti attrici dellanazionale Ultimi apppuntamenti in programma nel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sarteanesi prende

LA NAZIONE

... tra le più interessanti attrici della scena nazionale Ultimi apppuntamenti in programma nel cartellone del teatro Quaranthana di San Miniato: venerdì 4 marzo alle 21.30 Francesca, tra le ...Francescae Luisa Bosi sono le interpreti di "La Bella Bestia" (sabato 22 gennaio), ... La pièce, tratta da un racconto di Maurizio De Giovanni,per mano lo spettatore e lo accompagna ...Ultimi apppuntamenti in programma nel cartellone del teatro Quaranthana di San Miniato: venerdì 4 marzo alle 21.30 Francesca Sarteanesi, tra le più interessanti attrici della scena nazionale, è in sce ...Nell’ambito della Stagione teatrale 2021 – 22 del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58, San Miniato loc. Corazzano) venerdì 4 marzo ...