Sanremo | tre settimane dopo | Brividi stabile | Tananai continua a salire

(Di sabato 26 febbraio 2022) Anche a distanza di tredalla fine del Festival dila top10 della classifica FIMI dei singoli più venduti è quasi tutta composta da brani in gara. Un successo senza precedenti. Se le prime cinque posizioni sono rimaste invariate rispetto alla scorsa settimana (con Mahmood e Blanco primi, Irama secondo, LRDL terzi, Sangiovanni quarto e Dargen D’Amico quinto), al sesto posto sale Rkomi, che si inverte con Elisa che scende al settimo. Chiudono la top10(ancora in salita rispetto alla scorsa settimana), la collaborazione fra Rkomi ed Elodie (unico brano non sanremese) e Matteo Romano. 1 – Mahmood & Blanco () 2 – Irama (Ovunque sarai) 3 – La Rappresentante di Lista (Ciao Ciao) 4 – Sangiovanni (Farfalle) 5 – Dargen D’Amico (Dove si balla) 6 – Rkomi (Insuperabile) 7 – Elisa (O forse sei ...

