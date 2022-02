Samuele Cavalieri ha effettuato a Vallelunga un primo test con la ZX-10RR | “È tutto nuovo”

(Di sabato 26 febbraio 2022), il pilota del team Black Flag Motorsport hauncon la ZX-: “E’, ma sono ottimista”. In pista anche Matteo Ciprietti, tra i più attesi della Supersport in sella alla Ducati Una grande novità della stagione 2022 del CIV Superbike è quella riguardante il ritorno in griglia di Kawasaki, conin sella alla ZX-del team Black Flag Motorsport. Il pilota Bolognese è sceso in pista aper uncon la supersportiva di Akashi, con cui tornerà nella classe regina della serie nazionale dopo un 2021 movimentato tra mondiale e National ...

Una grande novità della stagione 2022 del CIV Superbike è quella riguardante il ritorno in griglia di Kawasaki, con Samuele Cavalieri in sella alla ZX-10RR del team Black Flag Motorsport. Il pilota Bolognese è sceso in pista a Vallelunga per un primo test con la supersportiva di Akashi, con cui tornerà nella classe regina della serie nazionale dopo un 2021 movimentato tra mondiale e National. Il pilota del team Black Flag Motorsport ha effettuato a Vallelunga un primo test con la ZX-10RR: "E' tutto nuovo, ma sono ottimista". In pista anche Matteo Ciprietti, tra i più attesi della Supersport in sella alla Ducati.