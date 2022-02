Salernitana | Zorte | «Potevamo vincere | ma crediamo ancora nella salvezza»

(Di sabato 26 febbraio 2022) L’esterno dellaa ha parlato dopo il pareggio contro il Bologna Nadira, esterno della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio 1-1 contro il Bologna arrivato grazie alla sua rete. PRIMO GOL – «È stato un gol importante, mala partita. Senza pensare ho calciato ed è andata bene, sono contento». PAREGGIO – «Siamo stati propositivi, abbiamo attacco tanto e bene. Ci è mancata un po’ di fortuna e di cattiveria negli ultimi metri».– «Cifino alla fine. Meglio prendere un punto che niente. Mattoncino dopo mattoncino possono fare la differenza». INTER – «Andiamo a San Siro per portare a casa i tre punti. Abbiamo dimostrato contro il Milan di poter far male». ...

Alle 15 sono scese in campo Salernitana e Bologna. I campani volevano confermare il buon punto nello scorso turno con il Milan, mentre i rossoblù erano in cerca della seconda vittoria consecutiva dopo ...Termina 1-1 il primo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A tra Salernitana e Bologna. Una rete per tempo: apre Arnautovic al 43', replica Zortea nella ripresa al 72'. Per il terzino di ...