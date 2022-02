Post choc di Celestino Faraci: 'Sempre con Putin!'. Il presidente Fdi si dimette dall'incarico (Di sabato 26 febbraio 2022) POTENZA PICENA - Una frase a sostegno di Putin scritta su Fb dall'esponente di Fratelli d'Italia di Potenza Picena Celestino Faraci scatena la bagarre politica. L'autore del Post incriminato è ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 febbraio 2022) POTENZA PICENA - Una frase a sostegno di Putin scritta su Fb'esponente di Fratelli d'Italia di Potenza Picenascatena la bagarre politica. L'autore delincriminato è ...

