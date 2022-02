Pallotta accusa la Juventus | i tifosi bianconeri gli rispondono per le rime

(Di sabato 26 febbraio 2022) L'ex presidente Roma James, in un'intervista rilasciata alla radio statunitense “Sirius” oltre a parlare della sua ex squadra, ha attaccato lacon parole molto forti: “Pensavo...

...alla fine del progetto che era stato voluto dall'ex presidente giallorosso Jamese che i ... Ed ecco poi arrivare l': "Euronova, Cpi e As Roma hanno determinato il naufragio dell'...... si vedrà se destinato poi a diventareprovata dentro un processo. Il fiume di denaro che ... 108 milioni di euro l'Inter, 103 la Roma americana di, 94 il Milan che in questo arco ...Di seguito quanto evidenziato:. James Pallotta ex presidente Roma. “Pensavo che la Juventus fosse la squadra più forte degli ultimi nove anni, ma ora, quando guardi alle indagini in corso, inizio a me ...I due terzini vennero rispettivamente valutati 29 e 22 milioni di euro, consentendo consistenti plusvalenze ad entrambi i club. E per “giochini” si intendono appunto le plusvalenze, ovvero gli scambi ...