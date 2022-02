Pagelle Sassuolo-Fiorentina 2-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ledi di2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventisettesima giornata di. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia primo tempo vibrante e aperto dal gol di Hamed Junior Traorè che dimostra di essere in forma smagliante. I viola tentano la rimonta nel secondo tempo e arriva il pari di Cabral, ma in pieno recupero ecco il gol di Defrel. Di seguito ecco iai protagonisti.(4-2-3-1): Consigli 7; Muldur 6, Chiriches 6.5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6; Frattesi 6, M. Lopez 6; Berardi 6.5, Raspadori 6, Traore 7 (24? st Henrique 6); Scamacca 5.5 (33? st Defrel 7). In panchina: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, ...

Advertising

CanaleSassuolo : Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina 2-1 - violanews : #SassuoloFiorentina, pagelle VN: #Castrovilli ritrovato, male #MartinezQuarta. #Bonaventura, perché? - sportface2016 : #SassuoloFiorentina 2-1, le pagelle e il tabellino - sassuolonews : Sassuolo Fiorentina pagelle. Voti: Traore fa il Mbappe, Berardi e Defrel top - infoitsport : Primavera 1, Sassuolo-Fiorentina: le pagelle degli emiliani -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sassuolo

A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Fiorentina 1 - 0 Unisciti al nostro canale Telegram! 73 Tiro in porta ma centrale: nessun ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:Fiorentina Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Traore al termine del ...Le pagelle di di Sassuolo-Fiorentina 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia primo tempo v ...Dal 71' Egharevba 6: prova a spaccare la partita e riprenderla con alcune azione solitarie ma anche buone trame con i compagni Recupera due palloni importanti ma non riesce a pungere. Kratsev 5: spent ...