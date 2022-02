Osimhen recupera per la Lazio | la decisione di Spalletti

(Di sabato 26 febbraio 2022) Victorper la sfida-Napoli, il giocatore nigeriano aveva destato preoccupazioni dopo l’uscita dal campo con il Barcellona. La pesante fasciatura al ginocchio destro, aveva fatto pensare al peggio ma l’allarme è rientrato. Già nella giornata di ieri la radio ufficiale aveva dato per certo il recupero di. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport,sarà regolarmente in campo per-Napoli. Sfida d vincere ad ogni costo per gli uomini di, per sfruttare il doppio pareggio di Milan e Inter che si sono fermate, rispettivamente, con Udinese e Genoa. Napoli,titolareper la sfida con lasta pensando anche ad un cambio di modulo, ma anche in questo ...

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interessamento del Real Madrid per, ma anche la Premier League si sta interessando al giocatore. Intanto Spalletti loper la Lazio. ...Il tecnicoanche Medel e Svanberg entrambi reduci dal turno di squalifica. In difesa ... monitoratoAll'indomani dell'addio all'Europa, il Napoli deve andare a far visita all'amico ...Victor Osimhen recupera per la sfida Lazio-Napoli, l'attaccante nigeriano sarà incampo da titolare con Insigne e Politano.Al minuto 74 di Napoli-Barcellona Victor Osimhen è stato sostituito ... evidentemente per favorire il recupero muscolare in vista del prossimo match con la Lazio.