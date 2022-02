Non solo ricerca e innovazione: ora il Kilometro Rosso va di corsa con l’Innovation Run (Di sabato 26 febbraio 2022) Bergamo. Esistono diversi modi di affrontare il domani: lo si può attendere, più o meno attivamente, oppure gli si può correre incontro. Ed è sulla base del secondo atteggiamento che arriva a Bergamo la prima edizione della Innovation Run ( https://www.innovationrun.it/ ) , “la corsa verso il futuro”. Si tratta di una gara competitiva di 10 chilometri – circa tre giri all’interno del polo di via Stezzano – che avrà luogo domenica 10 aprile 2022 entro il perimetro del Kilometro Rosso, uno dei principali distretti europei dell’innovazione. Il parco tecnologico e scientifico di grande successo, sede di oltre 70 aziende, laboratori e centri di ricerca, nonché luogo di ricerca e innovazione, apre le porte allo sport con una gara che coinvolgerà sportivi e diverse realtà ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022) Bergamo. Esistono diversi modi di affrontare il domani: lo si può attendere, più o meno attivamente, oppure gli si può correre incontro. Ed è sulla base del secondo atteggiamento che arriva a Bergamo la prima edizione della Innovation Run ( https://www.innovationrun.it/ ) , “laverso il futuro”. Si tratta di una gara competitiva di 10 chilometri – circa tre giri all’interno del polo di via Stezzano – che avrà luogo domenica 10 aprile 2022 entro il perimetro del, uno dei principali distretti europei dell’. Il parco tecnologico e scientifico di grande successo, sede di oltre 70 aziende, laboratori e centri di, nonché luogo di, apre le porte allo sport con una gara che coinvolgerà sportivi e diverse realtà ...

