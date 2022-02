Mani pulite, la storia dell’unica donna coinvolta (e assolta) smentisce certe vulgate sui corrotti (Di sabato 26 febbraio 2022) Tra i 1408 condannati dell’inchiesta di Mani pulite non v’è neppure una donna. A essere più precisi, l’unica donna a essere stata inquisita (con altri 2565 indagati), condannata a varie pene decrescenti nei due gradi di giudizio, ma, infine, assolta in Cassazione perché nel suo caso i Supremi giudici rilevarono che il fatto non costituiva reato, è Primarosa Battistella. Primarosa nasce a Milano nel 1933 e oggi è un’anziana signora di quasi 88 anni residente nel principato di Monaco, o, secondo alcuni atti legali, nel Lussemburgo. Iniziò la carriera, nell’immediato dopoguerra, come attrice di avanspettacolo, nella compagnia di Erminio Macario. Fece anche la ballerina di rivista con Enza Soldi nella compagnia di Ugo Tognazzi, lavorando anche con Wanda Osiris, e prese parte ad alcune pellicole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Tra i 1408 condannati dell’inchiesta dinon v’è neppure una. A essere più precisi, l’unicaa essere stata inquisita (con altri 2565 indagati), condannata a varie pene decrescenti nei due gradi di giudizio, ma, infine,in Cassazione perché nel suo caso i Supremi giudici rilevarono che il fatto non costituiva reato, è Primarosa Battistella. Primarosa nasce a Milano nel 1933 e oggi è un’anziana signora di quasi 88 anni residente nel principato di Monaco, o, secondo alcuni atti legali, nel Lussemburgo. Iniziò la carriera, nell’immediato dopoguerra, come attrice di avanspettacolo, nella compagnia di Erminio Macario. Fece anche la ballerina di rivista con Enza Soldi nella compagnia di Ugo Tognazzi, lavorando anche con Wanda Osiris, e prese parte ad alcune pellicole ...

