LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Kristoffersen apre le danze, azzurri a caccia del podio (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32 Qualche sbavatura per lo scandinavo nella parte alta, il tracciato gira molto. 53”53 il tempo di Kristoffersen, al via il connazionale Sebastian Foss-Solevaag. 9.30 Partito Kristoffersen. Inizia ufficialmente lo Slalom di Garmisch-Partenkirchen! 9.28 Sono arrivati in zona traguardo gli apripista Lena Duerr e Felix Neureuther. Poco più di un minuto e si fa sul serio! 9.26 Si torna a gareggiare tra i rapid-gates della località tedesca 11 anni dopo l’ultima volta. Nell’occasione vinse il transalpino Jean-Baptiste Grange. 9.23 apre le danze dello Slalom il norvegese Henrik Kristoffersen. Tra circa un minuto partirà il primo apripista. 9.20 Il cielo di ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.32 Qualche sbavatura per lo scandinavo nella parte alta, il tracciato gira molto. 53”53 il tempo di, al via il connazionale Sebastian Foss-Solevaag. 9.30 Partito. Inizia ufficialmente lodi-Partenkirchen! 9.28 Sono arrivati in zona traguardo gli apripista Lena Duerr e Felix Neureuther. Poco più di un minuto e si fa sul serio! 9.26 Si torna a gareggiare tra i rapid-gates della località tedesca 11 anni dopo l’ultima volta. Nell’occasione vinse il transJean-Baptiste Grange. 9.23ledelloil norvegese Henrik. Tra circa un minuto partirà il primo apripista. 9.20 Il cielo di ...

