Lazio, infortunio per Cataldi: gli ultimi aggiornamenti (Di sabato 26 febbraio 2022) Brutte notizie in casa Lazio, Sarri dovrà probabilmente fare a meno di Cataldi per la prossima sfida contro il Napoli. Cataldi infortunio LazioA riportare la notizia è Il Messaggero, che parla di uno stiramento per Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio si era reso protagonista pochi giorni fa per un importante gol in Europa League contro il Porto negli ultimi minuti del match. Cataldi ora si sarebbe fermato per uno stiramento ed è a rischio la sua presenza nella prossima difficile sfida contro il Napoli. Non c’è certezza sulla gravità dell’infortunio e Sarri spera di poterlo utilizzare anche solo per un tempo contro i partenopei. Francesco ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Brutte notizie in casa, Sarri dovrà probabilmente fare a meno diper la prossima sfida contro il Napoli.A riportare la notizia è Il Messaggero, che parla di uno stiramento per Danilo. Il centrocampista dellasi era reso protagonista pochi giorni fa per un importante gol in Europa League contro il Porto negliminuti del match.ora si sarebbe fermato per uno stiramento ed è a rischio la sua presenza nella prossima difficile sfida contro il Napoli. Non c’è certezza sulla gravità dell’e Sarri spera di poterlo utilizzare anche solo per un tempo contro i partenopei. Francesco ...

