Klaus Davi doveva essere ucciso, la rivelazione del pentito di 'Ndrangheta Emanuele Mancuso (Di sabato 26 febbraio 2022) Il giornalista Klaus Davi, firma de La Notizia, doveva essere ucciso dalla 'Ndrangheta. A rivelarlo è Emanuele Mancuso, principale collaboratore di giustizia del processo Rinascita Scott in corso a Lamezia Terme, in una intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset 'Studio Aperto Mag'. Klaus Davi doveva essere ucciso, la rivelazione del pentito Mancuso Secondo quanto raccontato dal collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, Klaus Davi doveva essere ucciso già nel novembre del 2016.

