Jessica e Sophie: la catena di salvataggio del GF Vip fa esplodere la nuova polemica sul web – VIDEO (Di sabato 26 febbraio 2022) Jessica e Sophie, nel corso della serata di ieri, si sono interrogate sulla possibile catena di salvataggio che il Grande Fratello Vip potrebbe mettere in scena nel corso di questi ultimi prime time verso la finale del 14 marzo. Jessica e Sophie: catena di salvataggio del GF Vip fa esplodere la nuova polemica Nonostante le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 26 febbraio 2022), nel corso della serata di ieri, si sono interrogate sulla possibilediche il Grande Fratello Vip potrebbe mettere in scena nel corso di questi ultimi prime time verso la finale del 14 marzo.didel GF Vip falaNonostante le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vale97B : RT @war0fhearts_: Ma voi pensate davvero che Sophie, se non addirittura Ale, non farà capire a Jessica quello che Baru ha detto con i segna… - CHENBAE45959461 : RT @unagiaslifes: Sophie capisce sempre tutto. Se avesse capito che per lui non c’è niente ed è solo amicizia glielo avrebbe detto chiaro e… - blackmbar : Mi fanno ridere Sophie e Jessica che pensano a una catena di salvataggio per eliminazione ma non sanno che esiste a… - svegliatamale : Quindi Jessica potrebbe essere un po’ incazzata per le cose dette da Baru e stasera c’è la festa. Ottimo! Detto ciò… - HelenaG07927152 : RT @unagiaslifes: Sophie capisce sempre tutto. Se avesse capito che per lui non c’è niente ed è solo amicizia glielo avrebbe detto chiaro e… -