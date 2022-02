Guerra Ucraina: battaglia a Kiev e nel Sud, ma i russi non sfondano (Di sabato 26 febbraio 2022) Per approfondire : Video : Video choc: carro armato russo schiaccia auto a Kiev Roma, 26 febbraio 2022 - I russi premono ma non sfondano l' Ucraina . Il grosso delle operazioni è concentrato in due ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Per approfondire : Video : Video choc: carro armato russo schiaccia auto aRoma, 26 febbraio 2022 - Ipremono ma nonl'. Il grosso delle operazioni è concentrato in due ...

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - gxallavichx : RT @martinaland15: Il cartello dice “se sei contro la guerra abbracciami” vedere questo mi scalda il cuore ma allo stesso tempo mi distrugg… - pepsicokeee : RT @Corriere: L’Italia domani invierà soldati e aerei in Romania per rafforzare il «fianco Est» della Nato -