GF Vip, Sonia Bruganelli ne è sicura: “Ecco chi sarà il vincitore” (Di sabato 26 febbraio 2022) Manca ormai pochissimo alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. E’ tempo di tirare le somme per i protagonisti che hanno trascorso tanto tempo dietro a questa macchina televisiva. A farlo, prima di tutti, è Sonia Bruganelli, opinionista molto contestata di quest’anno. La moglie di Bonolis ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato i suoi progetti futuri, i quali saranno ben lontani dal reality, e ha fatto sapere chi vincerà secondo lei. GF Vip, Jessica Selassie sconvolge Baru: “Voglio il tuo ca**o!”. La risposta di lui Si fanno sempre più audaci le avances della principessa etiope allo chef toscano, che ora sembra apprezzare Grande Fratello Vip 6: Ecco chi vincerà secondo Sonia ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 febbraio 2022) Manca ormai pochissimo alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. E’ tempo di tirare le somme per i protagonisti che hanno trascorso tanto tempo dietro a questa macchina televisiva. A farlo, prima di tutti, è, opinionista molto contestata di quest’anno. La moglie di Bonolis ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato i suoi progetti futuri, i quali saranno ben lontani dal reality, e ha fatto sapere chi vincerà secondo lei. GF Vip, Jessica Selassie sconvolge Baru: “Voglio il tuo ca**o!”. La risposta di lui Si fanno sempre più audaci le avances della principessa etiope allo chef toscano, che ora sembra apprezzare Grande Fratello Vip 6:chi vincerà secondo...

Advertising

ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli: “Non rifarei il Gf Vip e spero che vinca Soleil” #casadelgrandefratello #GrandefratelloVip… - redazionerumors : Sonia Bruganelli ammette: “Il Gf? Non lo rifarei”. E su Bonolis svela… #gvip6 #SoniaBruganelli #PaoloBonolis - ParliamoDiNews : “Lascio il GF Vip”. Sonia Bruganelli, la notizia bomba è ufficiale: “Ormai ho deciso” - Notizie Dal Mondo #ESTERI… - ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli: `Il Gf Vip? Non lo rifarei`, intanto si sbottona sul futuro #Gossipitaliano… - ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli non tornerà al GF Vip: i motivi | Gossip Blog #sonia #bruganelli #tornerà #motivi #gossip #blog -