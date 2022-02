Ex manager di Amazon in Ucraina prende le armi contro i russi: "Anche le donne difendono la patria, orgogliosi" (Di sabato 26 febbraio 2022) Tra gli ucraini che hanno deciso di imbracciare le armi e di combattere l'invasione russa c'è Anche Kira Rudik , parlamentare ed ex amministratore delegato della sede Ucraina di Amazon Ring . La Rudik,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 febbraio 2022) Tra gli ucraini che hanno deciso di imbracciare lee di combattere l'invasione russa c'èKira Rudik , parlamentare ed ex amministratore delegato della sedediRing . La Rudik,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ex manager di Amazon Ucraina prende le armi contro i russi: 'Anche noi donne difendiamo la patria' #cnn… - LaStampa : Kira, l’ex manager di Amazon che imbraccia le armi contro la Russia: “Spariamo per proteggere il Paese e ciò che am… - GazzettaDelSud : L’ex manager di #Amazon #KiraRudik in #Ucraina prende le armi contro i russi: 'Anche le donne difendono la patria,… - FelixPistor : RT @LaStampa: Kira, l’ex manager di Amazon che imbraccia le armi contro la Russia: “Spariamo per proteggere il Paese e ciò che amiamo” http… - da_gianfranco : RT @LaStampa: Kira, l’ex manager di Amazon che imbraccia le armi contro la Russia: “Spariamo per proteggere il Paese e ciò che amiamo” http… -