Advertising

infoitsport : Crans Montana, discesa: vince super Ledecka, Goggia limita i danni - infoitsport : Sci alpino, Ester Ledecka fa sua la discesa di Crans Montana. Goggia dodicesima, ma resta pettorale rosso - infoitsport : Discesa di Crans Montana, vince Ledecka. Sofia Goggia dodicesima - infoitsport : Discesa libera Crans Montana, vince ceca Ledecka. Dodicesima Sofia Goggia - sulsitodisimone : RT @qnazionale: Sci, Ledecka vince la discesa di Crans Montana, deludono le azzurre -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa Crans

Sofia GoggiaMontana, 26 febbraio 2022 -libera molto complicata per Sofia Goggia , argento a Pechino, in quel diMontana . Il percorso di recupero dall'infortunio alla piena forma è di fatto a ...Ester Ledecka si è assicurata la vittoria della primafemminile di Coppa del mondo in programma sulle nevi elvetiche di- Montana. Sul Mont Lachaux la ventiseienne ceca, dopo l'oro olimpico nel gigante parallelo di snowboard e la medaglia ...La vincitrice della prima discesa di Crans-Montana si racconta nel post gara, come una Mowinckel gran seconda e Huetter, di nuovo sul podio pur partendo con un ...E per gli amanti delle statistiche, dopo 17 gare di discesa femminile tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi, vince un'atleta una che non sia né Goggia, né Gut, né Suter. Ester Ledecka vince alla g ...