Discesa di Crans Montana, vince Ledecka. Sofia Goggia dodicesima (Di sabato 26 febbraio 2022) Coppa del mondo di sci La bergamasca a +1,47'' da Ester Ledecka. Goggia, quando a mancano due discese alla fine della stagione, resta salda in testa alla classifica di disciplina.

Profilo3Marco : RT @qnazionale: Doppia discesa a Crans Montana Goggia: 'Non sono al meglio' - Profilo3Marco : RT @qnazionale: Sci, Ledecka vince la discesa di Crans Montana, deludono le azzurre - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: A Crans Montana c'è la seconda discesa libera femminile ???????? Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT ed - Eurosport_IT : A Crans Montana c'è la seconda discesa libera femminile ???????? Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT ed… - CianideBoaren : RT @neveitalia: Giornata da favola a Crans-Montana per un'altra discesa sul Mont Lachaux: azzurre per il riscatto #FISAlpine #AlpineSkiing… -