Calciomercato Bremer: spunta una squadra a sorpresa (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche il Napoli pensa a Gleison Bremer. Il forte difensore del Torino piace a Inter, Juve, Milan e Bayern Monaco, ma il club azzurro potrebbe... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche il Napoli pensa a Gleison. Il forte difensore del Torino piace a Inter, Juve, Milan e Bayern Monaco, ma il club azzurro potrebbe...

Advertising

cmdotcom : L'#Inter ha già il sì di #Bremer: cosa succede ora con il #Torino - sportli26181512 : Calciomercato Bremer: spunta una squadra a sorpresa: Anche il Napoli pensa a Gleison Bremer. Il forte difensore del… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Non solo Bremer per la difesa: “L’Inter guarda ancora in Premier e studia il gran colpo a zero” - infoitsport : Calciomercato Inter, la strategia per Bremer: scambio più cash, Juve ko - CalcioOggi : Non solo Bremer per la difesa: “L’Inter guarda ancora in Premier e studia il gran colpo a zero” - fcinter1908 -