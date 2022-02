Bonus auto, partono i nuovi finanziamenti: come utilizzarlo (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Governo ha finanziato un miliardo di risorse per aiutare l’industria automobilistica: tutte le proposte sul tavolo dell’Esecutivo Il Governo ha stanziato un miliardo all’anno di risorse per risollevare l’industria automobilistica che attualmente sta vivendo una terribile crisi. L’obiettivo è anche quello di favorire la transizione ecologica nel settore. Bonus auto (Fonte: Pixabay)Dunque, l’Esecutivo ha in mente di porre in essere una serie di interventi pluriennali per finanziare gli sconti sull’acquisto di auto a basso impatto ambientale. L’dea sarebbe nata nel corso della riunione di un’ora e mezza sull’automotive che si è tenuta a Palazzo Chigi. Al vertice, presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, hanno preso parte tutti ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Governo ha finanziato un miliardo di risorse per aiutare l’industriamobilistica: tutte le proposte sul tavolo dell’Esecutivo Il Governo ha stanziato un miliardo all’anno di risorse per risollevare l’industriamobilistica che attualmente sta vivendo una terribile crisi. L’obiettivo è anche quello di favorire la transizione ecologica nel settore.(Fonte: Pixabay)Dunque, l’Esecutivo ha in mente di porre in essere una serie di interventi pluriennali per finanziare gli sconti sull’acquisto dia basso impatto ambientale. L’dea sarebbe nata nel corso della riunione di un’ora e mezza sull’motive che si è tenuta a Palazzo Chigi. Al vertice, presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, hanno preso parte tutti ...

