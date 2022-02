Avanzata russa, il sindaco di Kiev ordina il coprifuoco: 'Chi va in strada è un nemico' (Di sabato 26 febbraio 2022) ll sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha annunciato il coprifuoco in città dalle 17 alle 8 in modo tale da effettuare una difesa migliore della città garantendo sicurezza. In un messaggio su Telegram,... Leggi su globalist (Di sabato 26 febbraio 2022) lldi, Vitalii Klitschko, ha annunciato ilin città dalle 17 alle 8 in modo tale da effettuare una difesa migliore della città garantendo sicurezza. In un messaggio su Telegram,...

