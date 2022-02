Auto in fiamme in via Laurentina a Pomezia: morto 78enne di Ardea (Di sabato 26 febbraio 2022) E’ un 78enne di Ardea la vittima del rogo che ha avvolto una Opel Corsa in Via Laurentina nel primo pomeriggio di oggi, 26 febbraio. La vettura ha preso fuoco in un campo incolto a poca distanza da Pomezia, a ridosso della Laurentina, all’altezza del km 17,600. La tragedia è avvenuta alle ore 14:00. Uomo carbonizzato in Via Laurentina: probabile suicidio La vittima è un uomo di 78 anni residente ad Ardea. Secondo le prime indiscrezioni l’anziano soffriva da tempo di depressione. Da quanto hanno ricostruito gli uomini della polizia scientifica, che hanno escluso la pista dell’omicidio, la morte dell’uomo sarebbe verosimilmente riconducibile a un suicidio. L’anziano lascia la moglie. Non aveva figli. A quanto pare la depressione negli ultimi giorni si era fatta per lui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 febbraio 2022) E’ undila vittima del rogo che ha avvolto una Opel Corsa in Vianel primo pomeriggio di oggi, 26 febbraio. La vettura ha preso fuoco in un campo incolto a poca distanza da, a ridosso della, all’altezza del km 17,600. La tragedia è avvenuta alle ore 14:00. Uomo carbonizzato in Via: probabile suicidio La vittima è un uomo di 78 anni residente ad. Secondo le prime indiscrezioni l’anziano soffriva da tempo di depressione. Da quanto hanno ricostruito gli uomini della polizia scientifica, che hanno escluso la pista dell’omicidio, la morte dell’uomo sarebbe verosimilmente riconducibile a un suicidio. L’anziano lascia la moglie. Non aveva figli. A quanto pare la depressione negli ultimi giorni si era fatta per lui ...

Advertising

CorriereCitta : Auto in fiamme in via Laurentina a Pomezia: morto 78enne di Ardea - zazoomblog : Roma auto in fiamme in un campo sulla Laurentina: a terra il cadavere carbonizzato di un uomo - #fiamme #campo… - ilbassanese : Auto in fiamme, il conducente scende appena in tempo - CasilinaNews : Laurentina, auto in fiamme: all'interno, rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo - statodelsud : Palermo: auto in fiamme nel rione Zen, sesto caso in una settimana -