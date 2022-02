Atp Acapulco 2022, Nadal piega Medvedev in due set e vola in finale: Tsitsipas si arrende a Norrie (Di sabato 26 febbraio 2022) Sarà Cameron Norrie-Rafa Nadal la finale dell’Atp di Acapulco 2022. Il britannico ha sconfitto in due set uno Stefanos Tsitsipas deludente e in grande difficoltà di fronte alla solidità dell’avversario. A decidere la sorte di entrambi i set sono stati i break conquistati da Norrie nel nono game, che gli hanno permesso di chiudere sul 6-4 6-4. Lo spagnolo, invece, continua a stupire dopo il grande successo agli Autsralian Open 2022, piegando in due set nuovamente Daniil Medvedev, nuovo numero uno al mondo. Il russo ha potuto fare ben poco contro la tecnica e la concentrazione messa in campo dall’iberico, che chiude il primo set sul 6-3 grazie a un break conquistato nel quarto game. Stesso punteggio nel secondo set, ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Sarà Cameron-Rafaladell’Atp di. Il britannico ha sconfitto in due set uno Stefanosdeludente e in grande difficoltà di fronte alla solidità dell’avversario. A decidere la sorte di entrambi i set sono stati i break conquistati danel nono game, che gli hanno permesso di chiudere sul 6-4 6-4. Lo spagnolo, invece, continua a stupire dopo il grande successo agli Autsralian Openndo in due set nuovamente Daniil, nuovo numero uno al mondo. Il russo ha potuto fare ben poco contro la tecnica e la concentrazione messa in campo dall’iberico, che chiude il primo set sul 6-3 grazie a un break conquistato nel quarto game. Stesso punteggio nel secondo set, ...

Advertising

Gazzetta_it : Nadal batte ancora Medvedev, è in finale ad Acapulco - sportface2016 : #AtpAcapulco 2022, #Nadal piega #Medvedev in due set e vola in finale:#Tsitsipas si arrende a #Norrie - TennisWorldit : Atp Acapulco - Nadal è insuperabile, anche il numero uno Medvedev si arrende - alessio_morra : #Nadal zitto zitto è in finale nel 500 di #Acapulco, ha battuto 6-3 6-3 #Medvedev, che da lunedì sarà il numero ATP… - TennisWorldit : Atp Acapulco - Nadal schiacciasassi: Medvedev rimanda la vendetta. In finale Norrie -