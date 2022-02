Zelensky in un video per strada | ' Siamo a Kiev | stiamo difendendo l' Ucraina'

(Di venerdì 25 febbraio 2022) "qui,l'" . E' quanto dice il Presidente ucrainoin unappena diffuso sui social, girato in modo artigianale, con una luce scarsa, per ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L' appello di Zelensky agli europei: 'Venite a combattere con noi'. Il presidente chiede aiuti concreti a… - FBiasin : Il presidente dell'#Ucraina #Zelensky: “Il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1, la mia famiglia com… - rosalbaaggazio : RT @ultimenotizie: Il presidente ucraino #Zelensky ha pubblicato un video che lo ritrae insieme ad alcuni esponenti di governo davanti alla… - codeghino10 : RT @Tg3web: Con la proposta del premier ucraino Zelensky di avviare un negoziato, parlando anche di neutralità dell'Ucraina, sembrava che s… -

Lavrov: "Deponga armi" Ucraina - Russia, cosa ha detto Draghi e cosa (non) ha capito"L'attacco pianificato da tempo è brutale e completamente non provocato e ingiustificato". "E' ..."Siamo qui, siamo a Kiev, stiamo difendendo l'Ucraina", dicein unappena diffuso sui social, girato in modo artigianale, con una luce scarsa, per strada. Il Presidente vestito con una ...Guerra Ucraina Russia, il presidente Zelensky è riapparso sui social pubblicando un video in cui appare circondato da esponenti del governo ...(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2022 - "E' stato un momento drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky, è nascosto a Kiev e ha detto che l'Ucraina non ha più tempo. Mi ha cercato ...