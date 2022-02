Virtus Francavilla-Palermo | streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Domani pomeriggio allo stadio Giovanni Paolo II si disputerà il match, 29.a giornata del campionato diC (girone C) che vede in classifica i pugliesi al terzo posto con 50 punti, mentre i siciliani sono quinti con 45 punti. L’unico precedente in terra brindisina è quello della scorsa stagione quando il 2 maggio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Foggia:tvC, Foggia-Juve Stabia:tv Sky Sport o Eleven Sports?C, Picerno-Foggia: ...

Advertising

Mediagol : Palermo, bivio Virtus Francavilla: match spartiacque verso l’odissea dei playoff - ILOVEPACALCIO : Virtus Francavilla-Palermo verso il tutto esaurito. Ingrosso: «Vogliamo battere anche i rosanero» - Ilovepalermocal… - NewSicilia : Il #Palermo affronterà domani pomeriggio alle 17,30 alla Nuovarredo Arena la #VirtusFrancavilla: ecco le probabili… - tifosipalermoit : domani saranno di fronte le due squadre che hanno il miglior rendimento casalingo del girone. Per la verità, a par… - palermo24h : Palermo-Virtus Francavilla, Baldini recupera Valente: ballottaggio Giron-Doda -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Francavilla

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Una mediana tutta da decidere per Silvio Baldini in vista della sfida contro la. E' l'argomento trattato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia . L'allenatore del Palermo punta sul centrocampo e sugli incontristi: ieri ulteriori prove per capire quale ...Intanto i rosa affronteranno laterza, cercando di avvicinarsi maggiormente, anche se non possono ancora effettuare il sorpasso a causa dei 5 punti di differenza . Dal quinto posto ...Verso Virtus Francavilla-Palermo, match spartiacque in chiave playoff. La squadra di Baldini punta il terzo posto occupato dai pugliesi, a +5, ma i rosanero hanno ancora una gara da recuperare. Obiett ...Una grande stagione fino a questo momento per Galo Capomaggio, centrocampista argentino classe 1997 che si è preso la scena in Serie D con la maglia del Fasano. Otto reti per il ...