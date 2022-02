Uomini e donne: le anticipazioni di oggi 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Torna l’appuntamento settimanale dedicato all’amore in tv: parliamo di Uomini e donne, il tv show condotto da Maria De Filippi. oggi, alle 14.0 andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata della settimana. Scopriamo insieme che cosa succederà durante lo show. Per quanto riguarda il trono over, oggi non ci parlerà di Gemma Galgani. Dopo aver chiuso la sua ultima frequentazione per mancanza di interesse, la dama di Torino non ha più pretendenti. In studio dovrebbero tornare Sossio Aruta e Ursula Bennardo, coppia storica nata proprio all’interno del programma. I due, conosciutisi tra le poltrone di Uomini e donne, ha creato una famiglia, con la nascita della piccola Bianca, riuscendo a superare anche una piccola crisi. Intanto, per quanto riguarda il trono classico, continuano le ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Torna l’appuntamento settimanale dedicato all’amore in tv: parliamo di, il tv show condotto da Maria De Filippi., alle 14.0 andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata della settimana. Scopriamo insieme che cosa succederà durante lo show. Per quanto riguarda il trono over,non ci parlerà di Gemma Galgani. Dopo aver chiuso la sua ultima frequentazione per mancanza di interesse, la dama di Torino non ha più pretendenti. In studio dovrebbero tornare Sossio Aruta e Ursula Bennardo, coppia storica nata proprio all’interno del programma. I due, conosciutisi tra le poltrone di, ha creato una famiglia, con la nascita della piccola Bianca, riuscendo a superare anche una piccola crisi. Intanto, per quanto riguarda il trono classico, continuano le ...

