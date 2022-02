Uomini e Donne, cosa vedremo nella puntata del 25 febbraio: torna una coppia, Matteo via (Di venerdì 25 febbraio 2022) Venerdì 25 febbraio andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. In tale occasione dovremmo assistere alla prima parte della registrazione effettuata il 17 febbraio. Tra gli argomenti trattati ci sarà il ritorno di una coppia che ha fatto parte del parterre un po’ di tempo fa. Inoltre, non mancheranno delle discussioni L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 febbraio 2022) Venerdì 25andrà in onda l’ultimadella settimana di. In tale occasione dovremmo assistere alla prima parte della registrazione effettuata il 17. Tra gli argomenti trattati ci sarà il ritorno di unache ha fatto parte del parterre un po’ di tempo fa. Inoltre, non mancheranno delle discussioni L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

davidefaraone : Immagini che non avremmo mai più voluto vedere. Una parola, #guerra, che non avremmo mai voluto più pronunciare. Un… - CarloCalenda : Ecco la segreteria di @Azione_it. Amministratori locali, esponenti della società civile e parlamentari. Uomini e do… - Europarl_IT : ?? “Condanniamo con fermezza l’attacco ingiustificato da parte della Russia all’Ucraina. In queste ore, i nostri p… - MarcoTroiano8 : Maledetto dico soltanto questo c'era bisogno x forza di scatenare la guerra povera gente ucraina migliaia di donne… - lida1x : RT @TanieleSanna: La guerra è opera degli uomini. Donne e bambini possono partecipare solo come vittime. ~ Tomislav Ma… -