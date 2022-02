Ucraina | Anzhela | Mio figlio pronto ad andare in guerra

(Di venerdì 25 febbraio 2022) "A casa ho undi 32 anni, un marito e mia madre, che ha 75 anni. Sono molto preoccupata per la situazione in. Con gli occhi sono qui, ma con la mente e il cuore sono vicina al mio Paese ...

Sono molto preoccupata per la situazione in. Con gli occhi sono qui, ma con la mente e il ... Lui e' un bravo paramedico e sa guidare bene l'ambulanza", raccontacon gli occhi colmi d'...'A casa ho un figlio di 32 anni, un marito e mia madre, che ha 75 anni. Sono molto preoccupata per la situazione in Ucraina. Con gli occhi sono ...Mi hanno svegliato le bombe Ci sono file in farmacia e negli spacci». Marina, da Kramatorsk: «Hanno fatto saltare l’aeroporto» ...