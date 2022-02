Serie A – Milan-Udinese 1-1: prova pessima dell’arbitro Marchetti | PM NEWS (Di venerdì 25 febbraio 2022) La moviola di Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, live, l'operato dell'arbitro Matteo Marchetti Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 febbraio 2022) La moviola di, partita della 27^ giornata dellaA 2021-2022. Analizziamo, live, l'operato dell'arbitro Matteo

Advertising

OptaPaolo : 7 - Rafael Leão è diventato oggi il secondo giocatore capace di segnare in tutti e sette i giorni della settimana i… - sportmediaset : #SerieA: il Milan prova l'allungo con l'Udinese, Inter a Genova per ritrovare gol e vittoria. #SportMediaset… - SkySport : MILAN-UDINESE 1-1 Risultato finale ? ? #Leao (29') ? #Udogie (66') ? ? - PianetaMilan : #MilanUdinese 1-1 al 90': Diavolo malato, ma #Udogie segna di mano #ACMilan #Milan #SempreMilan - alessio_gaudino : RT @napolista: Il Milan non è il Barcellona, nella mediocre Serie A pareggia 1-1 con l’Udinese In casa nostra il Napoli può ancora dire la… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan Milan - Udinese (1-1) Serie A 2021 La Repubblica Milan frena ancora, 1-1 a San Siro contro Udinese È l'ottavo gol stagionale in Serie A di Leao che per la quinta volta ... ad occupare con più continuità la metà campo del Milan. Al 59' ci prova Arslan con un destro ad incrociare che sfiora ...

Milan-Udinese, Udogie: “Oggi sapevamo che sarebbe stata difficile” Questa sera alle ore 18.50 è andata in scena la gara fra il Milan e l'Udinese, valida per la 27esima giornata di Serie A.

È l'ottavo gol stagionale in Serie A di Leao che per la quinta volta ... ad occupare con più continuità la metà campo del Milan. Al 59' ci prova Arslan con un destro ad incrociare che sfiora ...Questa sera alle ore 18.50 è andata in scena la gara fra il Milan e l'Udinese, valida per la 27esima giornata di Serie A.