Scooter contro auto | morto motociclista

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per cause ancora in corso di accertamento losul quale viaggiava è finitouna vettura che procedeva lungo la corsia opposta. Per Antonio Palomba, 37 anni, che erta alla guida dello, purtroppo non c’è stato nulla da fare mentre i due occupanti a bordo dell’sono rimasti illesi. I veicoli sono stati sequestrati mentre la salma del 37enne è stata messa a disposizione dell’rità giudiziaria. L’incidente è avvenuto intorno alle 22,30 di ieri a Gragnano, lungo la statale per Agerola. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia per gli accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

P., 37enne di Sorrento, mentre era a bordo del proprio si è scontrato frontalmente un'auto che proveniva in direzione opposta. L'uomo è morto sul colpo. I due occupanti a bordo dell'... Il 37enne è stato sbalzato ad una decina di metri dal suo, mentre la vettura è andata in testacoda. Sul posto sono subito giunti i soccorsi, ma il personale di un'ambulanza del 118 non ha ...