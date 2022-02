Schianto in autostrada mentre torna a casa da un compleanno: Mattia muore a 23 anni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un ragazzo di 23 anni, Mattia Coter, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, venerdì 25 febbraio, lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Grumello e Seriate, all’altezza di Costa di Mezzate, in provincia di Brescia. Il... Leggi su europa.today (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un ragazzo di 23Coter, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, venerdì 25 febbraio, lungo l’A4, tra i caselli di Grumello e Seriate, all’altezza di Costa di Mezzate, in provincia di Brescia. Il...

