Salto con gli sci | Stefan Kraft si afferma a Lahti battendo Granerud e Zyla

(Di venerdì 25 febbraio 2022)è il vincitore a(tappa entrata in Coppa del Mondo in sostituzione di Sapporo), sull’HS130 che già altre due volte in carriera lo aveva visto prevalere. Il campione austriaco raccoglie così la sua vittoria numero 23 in Coppa del Mondo, la seconda nell’anno, con un buon primoda 124.5 metri e 131.8 punti, ma soprattutto una grande seconda serie con telemark e ottima compostezza complessiva che gli vale 131 metri e 145.8 punti, per un totale di 283.1. Seconda posizione per il norvegese Halvor Egner, che risale dalla quarta in questa gara tanto interessata, per larga misura, dalla neve, con due buoni salti da 127.5 e 125.5 metri e 131.2 e 137 punti, per un complessivo punteggio di 268.2. Precede di soli due decimi il polacco Piotr, che dopo i 120.5 ...