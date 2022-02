Sabatini | «Spalletti sta facendo bene | nonostante De Laurentiis non gli dà tutto quello che gli serve»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Per il Corriere dello Sport Giancarlo Dotto intervista Walterche parla anche di: L’esonero più doloroso? «Tutti. Quando si esonera un allenatore è sempre una sconfitta personale. In assoluto, dico Rudi Garcia. Ma era un esonero inevitabile e giusto, aveva perso la spinta, l’appeal con la squadra». Hai detto: un errore non prendere prima. «Mi spiace averlo detto, non si danno bastonate a chi sta fermo, mi ha dato fastidio averlo fatto. Ma era la verità. Se prendoun mese prima, forse vinco il campionato con la Roma. Quell’anno aveva fatto 87 punti».a Napoli. «È sotto gli occhi di tutti.un presidente che non gli concedeche gli. ...

