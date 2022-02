Pioli | fallo di mano evidente è errore grave

(Di venerdì 25 febbraio 2022) "Non è dubbio, èdi. Il giocatore dell'Udinese fa gol di. Che non l'abbia visto il VAR è difficile, è unche ha deciso il risultato. Il VAR c'è per evitare questi ...

Stefano©LaPresseL'analisi dial termine del match ai microfoni di 'DAZN': 'Non è dubbio. Ildi mano è evidente, è gol di mano. Ci sta che l'arbitro non l'abbia visto, non invece il ..."Non è dubbio, èdi mano evidente. Il giocatore dell'Udinese fa gol di mano. Che non l'abbia visto il VAR è ... lo dice a Dazn il tecnico del Milan Stefano, commentando il gol dubbio del ...Il tecnico rossonero non riesce a contenere la sua rabbia dopo quanto successo durante la partita contro l'Udinese.E' uno Stefano Pioli un pò adirato quello che si presenta in conferenza stampa, dopo il pareggio del suo Milan per 1-1 contro la Salernitana.