Nidi di pomodoro | sfiziosissimi bocconcini perfetti per un aperitivo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ecco un antipasto davvero intrigante, bellissimo e goloso: idialle uova. Un’idea originale per accogliere gli amici di sempre ospiti per una cena di ritrovo. La ricetta arriva dalla Spagna, è semplicissima e di grande effetto, ma a patto di conoscere alcuni trucchetti per una resa davvero impeccabile. Prediligete pomodori tondi e medi, perché reggono meglio la cottura. Levate loro la calotta e svuotateli, salate il fondo e capovolgeteli sulla carta assorbente per scolarli. Cospargete il fondo con le spezie che preferite prima di farcirli, quindi realizzate il ripieno e infornateli. Per un gusto piccantino, non esitate a servirvi di una spolverata di peperoncino! Serviteli ancora caldi e fumanti per un delirio di pura bontà, ma non deludono neppure a temperatura ambiente o freddissimi da frigo. Insomma state per realizzare un piatto ...