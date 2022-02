Napoli | Fabian annaspa contro il Barcellona | «Un faro senza luce»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Prestazione negativa del centrocampista delRuizilRuiz era uno degli uomini più attesi di, proprio per la sua nazionalità spagnola e le voci che vorrebbero sulla lista degli acquisti dei blaugrana. Al Maradona è però caduto nella morsa della squadra di Xavi e per i quotidiani sportivi è stato uno dei peggiori in campo in Europa League. Per la Gazzetta dello Sport, la prestazione diè da 4,5 in pagella. LA PAGELLA – «Il. Il suo palleggio si fa imbrigliare dalle arti del pressing dei suoi connazionali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #FabianRuiz affonda contro il Barcellona - giannicuzzani : RT @NapoliIsLife: Victor è un giocatore, attualmente, su un altro pianeta rispetto a chiunque altro del Napoli Zielinski, Elmas, Fabiàn, In… - NapoliIsLife : Victor è un giocatore, attualmente, su un altro pianeta rispetto a chiunque altro del Napoli Zielinski, Elmas, Fabi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Napoli-Barcellona, Fabian Ruiz ammonito, salterà il prossimo match - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Napoli-Barcellona, Fabian Ruiz ammonito, salterà il prossimo match -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fabian

Calcio News 24

Note: ammoniti: Zielinski,Ruiz, Gavi. Angoli: 5 - 3 per il. Recupero: 1' pt, 3' st. Stavolta non è bastato l'aiuto dello stadio Maradona: il Barcellona di Xavi non ha lasciato scampo ...Con le sostituzioni al 73' (Ounas perRuiz, Mertens per Osimheen, Ghoulam per Zielinski), ilpassa dal 4 - 2 - 3 - 1 al 4 - 3 - 3. Finisce con l'attaccare con quattro giocatori (...Fabian Ruiz era uno degli uomini più attesi di Napoli-Barcellona, proprio per la sua nazionalità spagnola e le voci che vorrebbero sulla lista degli acquisti dei blaugrana. Al Maradona è però caduto ...Napoli, Spalletti sulla sofferenza del pressing del Barça ... come è successo a loro, ma anche Demme e Fabian Ruiz sanno cosa fare, andare a quelli che mancano per la soluzione è togliere fiducia a ...