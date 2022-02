Morto nel college La salma di Claudio torna a casa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con il cuore ricolmo di dolore e rabbia la comunità di Battipaglia (Salerno) si prepara a salutare per l'ultima volta Claudio Mandia, lo studente 17enne trovato Morto in un college di New York. Ieri ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con il cuore ricolmo di dolore e rabbia la comunità di Battipaglia (Salerno) si prepara a salutare per l'ultima voltaMandia, lo studente 17enne trovatoin undi New York. Ieri ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del calcio, è morto nella notte a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e… - albertomarti : RT @ultimora_pol: #Ucraina #Russia Presidente Volodymyr #Zelensky: 'Ogni singolo soldato a guardia Isola dei Serpenti nel Mar Nero è morto.… - cronaca_di_ieri : 24/02/22 RENDE - Medico di 67 anni morto nel pomeriggio in un incidente sulla statale 107 Silana-Crotonese Sembre… - MerrySociopath : @jacopo_iacoboni stalin è morto (più o meno) nel suo letto, però - Vittoriam61 : RT @chinafiles: Continuano le denunce nel settore #bigtech in #Cina: un'altra vittima riapre le critiche verso le compagnie che sfruttano i… -