Milan-Udinese LIVE 1-1: Deulofeu sfiora il vantaggio con un destro da fuori, Maignan devia in angolo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Venerdì di Serie A, che apre il 27° turno con la gara di San Siro tra Milan e Udinese. I rossoneri arrivano alla gara da primi in... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Venerdì di Serie A, che apre il 27° turno con la gara di San Siro tra. I rossoneri arrivano alla gara da primi in...

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - PietroMazzara : Milan-Udinese inizierà alle 18:50 al posto delle 18:45. La FIGC, come forma di protesta contro la guerra in Ucraina… - Norbe__10 : Ogni volta che guardo il Milan giocare contro l'Udinese mi chiedo come facciano le squadre a vincere contro l'Udine… - AndreaInterNews : RT @carlolaudisa: Non è proprio un Success… per il #Milan. Con l’#Udinese secondo pari consecutivo in un testacoda. Leao illude Pioli per… -