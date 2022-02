Milan | Theo Hernandez ha stabilito il suo record di assist in una stagione

Advertising

AntoVitiello : ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz… - Gazzetta_it : Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan - A1Goodson : RT @AntoVitiello: ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao… - GIUSPEDU : RT @AntoVitiello: ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao… - gianlutanci : RT @AntoVitiello: ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Theo

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:(4 - 2 - 3 - 1) Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli,Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All: Pioli window.eventDFPready?...Serie A - Allo stadio San Siro scenderà in campo ilconto Udinese, gara che apre la 27ª giornata di Serie A.(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli,Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. A disp .: Tatarusanu, Mirante, Tourè, Castillejo, Rebic, Kalulu, Florenzi, ...Diretta Milan Udinese: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella ventisettesima giornata di Serie A.Dopo l’inopinato pareggio di Salerno il Milan vuole ripartire a San Siro contro l’Udinese per consolidare il primato in classifica. Pioli rilancia Kessie dal primo minuto a centrocampo accanto a Tonal ...