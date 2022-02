Milan, ancora proteste e rimpianti. Dopo Salerno, un punto che pesa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milan, proteste, rimpianti e occasioni sfumate. Poi entra in scena l’arbitro, come contro lo Spezia, persino le maglie degli avversari sono uguali. Stavolta c’è l’Udinese che fa la sua partita, di “tamponamento”, come dice Cioffi. Apre Leao, risponde Udogie con un tocco sospetto. “Mano netta”, dice Pioli. “Coscia più pancia”, dice Cioffi su indicazioni del suo giocatore. Quel che conta alla fine è che tra Milan e Udinese si resta sull’1-1 e se il punto è d’oro per i friulani, può essere letale per i rossoneri anche se la profezia “da quota scudetto a 85 punti” di Allegri lascia molte porte aperte. La rete dell’1-0 è del solito Leao: al 28’ assist di Tonali, il portoghese vince il duello fisico con Becao e batte Silvestri. È l’ottavo gol stagionale in Serie A di Leao che per la quinta volta stagionale ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022)e occasioni sfumate. Poi entra in scena l’arbitro, come contro lo Spezia, persino le maglie degli avversari sono uguali. Stavolta c’è l’Udinese che fa la sua partita, di “tamponamento”, come dice Cioffi. Apre Leao, risponde Udogie con un tocco sospetto. “Mano netta”, dice Pioli. “Coscia più pancia”, dice Cioffi su indicazioni del suo giocatore. Quel che conta alla fine è che trae Udinese si resta sull’1-1 e se ilè d’oro per i friulani, può essere letale per i rossoneri anche se la profezia “da quota scudetto a 85 punti” di Allegri lascia molte porte aperte. La rete dell’1-0 è del solito Leao: al 28’ assist di Tonali, il portoghese vince il duello fisico con Becao e batte Silvestri. È l’ottavo gol stagionale in Serie A di Leao che per la quinta volta stagionale ...

Advertising

Gazzetta_it : Pioli non ci sta: 'Il pari era da annullare. Noi ancora penalizzati' #MilanUdinese - DAZN_IT : Sgambetto Udinese, il Milan inciampa ancora ? Apre #Leao, pareggia #Udogie #Milan #Udinese #MilanUdinese #Scudetto - GoalItalia : Il Milan frena ancora ?? Contro l'Udinese finisce in parità [?? @SimoneGambino] ?? - caleee12 : Questo scudetto aveva scritto Milan vincitore dal momento in cui quelli hanno cacciato Conte lukaku e hakimi. E c’è… - claudiamutti67 : RT @fanpage: #MilanUdinese si è conclusa sul campo, ma è destinata a far parlare ancora a lungo. -