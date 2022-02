Migranti, Nardella: riaprire il dibattito sullo ius soli (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Quello che si può fare è aumentare il coordinamento tra il livello centrale e le città. E' necessario un coordinamento che consenta ai sindaci di avere strumenti organizzativi ed economici. Le città ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Quello che si può fare è aumentare il coordinamento tra il livello centrale e le città. E' necessario un coordinamento che consenta ai sindaci di avere strumenti organizzativi ed economici. Le città ...

Advertising

Sabrina_aga : RT @Affaritaliani: Migranti, Nardella: riaprire il dibattito sullo ius soli - Affaritaliani : Migranti, Nardella: riaprire il dibattito sullo ius soli - the_mindflayer : RT @tomasomontanari: Che uno si chiede: ma perché un giornale fiorentino oscura sistematicamente la notizia che una parte non irrilevante d… - lupazzottu : RT @tomasomontanari: Che uno si chiede: ma perché un giornale fiorentino oscura sistematicamente la notizia che una parte non irrilevante d… - npaoser : RT @tomasomontanari: Che uno si chiede: ma perché un giornale fiorentino oscura sistematicamente la notizia che una parte non irrilevante d… -