Mattia, morto nella notte in autostrada: le lacrime della mamma sul luogo dell’incidente (Di venerdì 25 febbraio 2022) Costa di Mezzate. Il pianto disperato di una mamma che vede un incidente e scopre che suo figlio di 23 anni ha perso la vita. Si chiamava Mattia Coter e abitava a Seriate il giovane deceduto nella notte tra giovedì e venerdì lungo l’autostrada A4, all’altezza di Costa di Mezzate. La tragedia si è consumata nel tratto tra Grumello e Seriate, in direzione di Milano, alle 4.11 di mattina. Un orario preciso e certo, sul quale gli agenti della polizia stradale di Seriate hanno pochi dubbi perchè hanno ricevuto la richiesta di soccorso direttamente dalla colonnina sos: pensavano si trattasse di un automobilista con il mezzo in panne, invece giunti sul posto hanno scoperto che l’allarme era scaturito dallo schianto della Fiat Punto del ragazzo. Dopo lo scontro il suo cadavere ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Costa di Mezzate. Il pianto disperato di unache vede un incidente e scopre che suo figlio di 23 anni ha perso la vita. Si chiamavaCoter e abitava a Seriate il giovane decedutotra giovedì e venerdì lungo l’A4, all’altezza di Costa di Mezzate. La tragedia si è consumata nel tratto tra Grumello e Seriate, in direzione di Milano, alle 4.11 di mattina. Un orario preciso e certo, sul quale gli agentipolizia stradale di Seriate hanno pochi dubbi perchè hanno ricevuto la richiesta di soccorso direttamente dalla colonnina sos: pensavano si trattasse di un automobilista con il mezzo in panne, invece giunti sul posto hanno scoperto che l’allarme era scaturito dallo schiantoFiat Punto del ragazzo. Dopo lo scontro il suo cadavere ...

